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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

يونيسيف: زيادة الدعم لـ145 دولة لإبقاء الأطفال في إطار التعليم

الخميس 26/مارس/2020 - 05:18 م
منظمة يونيسيف
منظمة يونيسيف
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أعلنت منظمة يونيسيف في بيان لها، اليوم الخميس، جرى توزيعه في جنيف، أنها قررت زيادة الدعم في 145 دولة، وذلك للإبقاء على الأطفال في إطار التعليم في ظل إغلاق المدارس في جميع أنحاء العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشارت المنظمة إلى أن إغلاق المدارس أدى إلى تعطيل التعليم لأكثر من 80 % من الطلاب حول العالم، وقالت إن العالم سيشعر بعبء كبير بعد الانتهاء من مواجهة كورونا ما لم يعمل بشكل جماعي لحماية تعليم الأطفال.. وحذرت من التأثير سيطال بشكل خاص المناطق الأكثر ضعفا حيث سيطال أجيال من أطفالها.

وقالت المنظمة إنه واستنادا إلى الدروس المستفادة من إغلاق المدارس بسبب إيبولا فإنه كلما ابتعد الأطفال عن المدرسة لفترة أطول كلما قل احتمال عودتهم، ودعت إلى التوجه نحو طرق بديلة للتعلم خاصة وان إعادة بناء الروتين للعملية التعليمية هو جزء هام للغاية.

ونوهت المنظمة إلى 9 ملايين دولار من مساهمة قدمتها الشراكة العالمية للتعليم ستكون حافزا لدعم العديد من الحكومات الوطنية ومجموعة واسعة من الشركاء لوضع خطط لتمكين استجابة لإعداد برامج تعليمية بديلة.

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