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الخميس 26 مارس 2020 الموافق 02 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تكثيف حملات تعقيم المنشآت والشوارع بالقاهرة لمنع انتشار كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 03:39 م
حملات تعقيم المنشآت
حملات تعقيم المنشآت
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كثّف حى المطرية بمحافظة القاهرة، اليوم الخميس، من مجهوداته حيث قام بتعقيم 37 منشأة في نطاق الحي، فيما قام حي الخليفة بتعقيم محيط مسجد السيدة نفيسة وشارع سوق المنشية بالسيدة عائشة وكذلك شارع المدارس بالتونسي وامام مركز التونسي الحضري وبجوار كوبري التونسي وسوق السيدة عائشة، وقام حى حلوان بتعقيم مدارس عرب كفر العلو الابتدائية وكفر العلو الابتدائية الحديثة وكفر العلو الاعدادية، كما قام حى السيدة زينب بتعقيم مبنى الحي وعدة منشآت أخرى في نطاق العاصمة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات تعقيم المنشآت العامة والشوارع كإجراء احترازي ووقائي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي السياق، كثف الجهاز التنفيذي لسوق العبور إجراءاته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حيث تم وضع آلية لتشغيل السوق للحد من التجمعات والتكدس داخله وقام الجهاز التنفيذي بعمل حملة تعقيم لجميع الشوارع الرئيسية والعنابر، كما تم توفير جهازين لقياس درجة حرارة المترددين على السوق من خارج البوابات، وتم التنسيق مع القوات المسلحة لتواجد سيارة لبيع المطهرات داخل سوق العبور تشتمل على 11 صنفا من المطهرات ويتم البيع بسعر التكلفة.

وثمن محافظ القاهرة التزام مواطني القاهرة بتنفيذ الاجراءات التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن هذا الالتزام دليل وعي المواطنين والأجهزة التنفيذية وهما شركاء في المسئولية حتى انتهاء الأزمة.

وأهاب محافظ القاهرة بالمواطنين الاستمرار فى هذا الالتزام حرصًا على صالح أسرهم وأبنائهم حتى يتم عبور هذه المرحلة.

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