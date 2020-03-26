بوتين: نتمنى انتهاء الحرب ضد كورونا خلال 3 أشهر.. شركاتنا تعاني

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن أمله بأن تنتهي الحرب ضد فيروس "كورونا" خلال شهرين أو ثلاثة، مُقرا بصعوبة الوضع الذي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في بلاده بسبب الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الروسي في ظل تفشي الوباء.وقال بوتين، خلال اجتماع اليوم مع ممثلين عن قطاع الأعمال الروسي، إن بعض الدول تقول إن الحرب ضد الفيروس ستكون طويلة جدا، ولدي أمل أن تنتهي هذه الحرب في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، مضيفا: "السلطات الروسية تدرك الوضع الاقتصادي الصعب، الذي تمر به الشركات الصغيرة والمتوسطة"، مؤكدا أن إجراءات الحجر، التي تم اتخاذها بسبب فيروس "كورونا" قسرية ومؤقتة.وكان بوتين قد أعلن في كلمة وجهها للشعب الروسي، أمس الأربعاء، عن سلسلة إجراءات استثنائية اقتصادية واجتماعية لدعم قطاع الأعمال في ظل تداعيات انتشار فيروس "كورونا"، منها تأجيل سداد الضرائب المستحقة على الشركات الصغيرة والمتوسطة باستثناء ضريبة القيمة المضافة وأقساط التأمين، وفرض ضريبة على شريحة محددة من الودائع المصرفية.