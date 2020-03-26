غدا.. انطلاق أولى حلقات «الدنيا بخير» مع لمياء فهمي

تنطلق أولى حلقات برنامج "الدنيا بخير" غدًا الجمعة، على شاشة قناة الحياة، تقديم الإعلامية لمياء فهمي، ويذاع في الساعة الثالثة عصرا.قدمت لمياء فهمي عبدالحميد برنامج "وش الخير"، في رمضان 2019 الماضي، على شاشة النهار، وتدور فكرة البرنامج الجديد على العمل الإنساني ومساعدات للمحتاجين، وتجهيز العرائس، والغارمات، برعاية جمعية البر والتقوى المصرية.وكانت "لمياء" ابتعدت عن الإعلام لمدة خمس سنوات، ثم عادت للعمل كمعدة برامج بعدما قررت ارتداء الحجاب، لكنها لم تستمر في عملها كمعدّة لمدة طويلة فانتقلت إلى قناة ART التي تُعتبر بداية انطلاقتها الحقيقية.جدير بالذكر أن لمياء، هي ابنة المخرج الراحل فهمي عبدالحميد، شقيقة المخرج التليفزيوني وائل فهمي عبدالحميد.