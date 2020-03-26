محاكمة متهمين روّجا عقاقير طبية مجهولة المصدر بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية إحالة المتهمين بالاتجار وبيع أدوية وعقاقير طبية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها للمحاكمة.كانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر بمحافظة القاهرة قد تمكنت من ضبط كميات كبيرة من العقاقير الطبية، والمنشطات المهربة جمركيًا داخل مخزن مملوك للمتهمين، بقصد بيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.