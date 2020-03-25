خبيرة مصرفية: «الموبايل بانكينج» متاح على جميع ماكينات atm

قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن «الموبايل بانكنج» متاح على جميع ماكينات atm وتم رفع حد السحب للتسهيل على المواطنين.وأضافت الخبيرة المصرفية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» مع الإعلامية سارة حازم، أن الضرائب بدأت تتعامل مع الأشخاص بأن يقوموا بإرسال الإقرارات الخاصة بهم أون لاين، وهذا يؤكد أن هناك كثير من القطاعات بدأت تتعامل بهذا الشكل.وأوضحت أن سداد فواتير الكهرباء والتراخيص واستخراج البطاقات جميع هذه الخدمات تعمل أون لاين.وتابعت: «فيروس كورونا جعل المواطنين يستخدمون خدمات الدفع الإلكتروني أكثر مما كانوا عليه».واستكملت: «المعاشات تصرف من البنوك ويرجع صرفها إلكترونيا للقائمين عليها، كما أنه يمكن صرفها من الأون لاين بانكنج».