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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«خليك فى البيت»: زيارة مجانية للمتاحف وإصدارات دار الكتب

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:57 م
وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور
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وضعت وزارة الثقافة على موقعها الرسمي بشبكة الإنترنت خدمة مجانية تسمح بإجراء زيارة لعدد من المتاحف الوطنية إلى جانب مجموعة ضخمة من أعمال أكثر من 50 فنانا تشكيليا، إضافة إلى مختارات من إصدارات المركز القومي للترجمة ودار الكتب والوثائق القومية بصيغة pdf.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الإلكترونية (خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك) التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة؛ للمساهمة فى تنفيذ إجراءات الدولة الاحترازية لمحاصرة فيروس كورونا.

فى سياق متصل، أكدت وزيرة الثقافة استمرار جهود نشر الوعي بين أبناء الوطن خاصة الشباب والأجيال الجديدة وجذب محبّي الإبداع بمختلف صوره، من خلال إثراء المبادرة الإلكترونية خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك.

أشارت إلى أن المبادرة تقدم هدية لمحبّي الفنون الجميلة من خلال المحتوى الفني لقطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور تتمثل فى توفير زيارة افتراضية لعدد من المتاحف الوطنية التي تضم كنوز المقتنيات الثمينة والنادرة بشكل بانورامي.

أضافت أنه تم تحميل أعمال فنية متنوعة لأكثر من 50 فنانا تشكيليا، حيث يمكن لزوّار الموقع الاطلاع على الكثير من المدارس والتوجهات في هذا المجال.

وتابعت أن الدعوة لزيادة الحصيلة المعرفية متواصلة حيث تم تزويد الموقع بمجموعة ضخمة من إصدارات المركز القومى للترجمة، برئاسة الدكتورة علا عادل، تضم نخبة من المؤلفات العالمية التى تم تحويلها إلى اللغة العربية ومختارات من إصدارات دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين موسى تتناول ملامح التراث وتاريخ مصر.

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