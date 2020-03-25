«فيديو كونفرانس».. أطباء صينون يدربون «مصريين» على مكافحة كورونا

أشاد لياو لي تشانج سفير الصين بالقاهرة، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية ووزارة الصحة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».وقال «لياو لي تشانج» في تصريحات له اليوم خلال المؤتمر السادس للسفارة الصينية الخاص بانتشار فيروس «كوفيد- 19» إن مصر من أوائل الدول التي سارعت لدعم الصين في بداية انتشار وباء كورونا، مشيرا إلى أن بكين الآن تستعد لرد الجميل وتقديم مستلزمات طبية وكمامات وكواشف طبية وملابس واقية إلى القاهرة.وأوضح سفير بكين في القاهرة أن كبار الخبراء الصينيين في مجال الفيروسات سجلوا كل ما يتعلق بالفيروس ومواجهته، وأرسلوه إلى وزارة الصحة المصرية لتبادل الخبرات مع الأطباء والعلماء المصريين.ولفت إلى أن الخبراء الصينيين والمصريين سيعقدون غدا لقاءً عبر «الفيديوكونفرانس» لمناقشة آخر تطورات مواجهة فيروس كورونا.