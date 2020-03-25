الجيش الليبى: إصابة 20 مرتزقًا تابعين للسراج بكورونا

كشف الجيش الليبي، اليوم الأربعاء، عن وجود مصابين من المرتزقة السوريين بفيروس كورونا المستجد، يقاتلون في صفوف قوات حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج.وأوضح الناطق الرسمي باسم قوات الجيش، أحمد المسماري، في بيان عبر موقع "فيسبوك"، أنه يوجد من 16 إلى 20 عنصرا من المرتزقة السوريين داخل قاعدة معيتيقة الجوية يشتبه بإصابتهم بوباء كورونا، وتم نقلهم لمعسكر الرحبة في تاجوراء.وأكدت القيادة العامة للجيش الليب، وفقا للبيان، أن "صحة وسلامة الليبيين أولوية قصوى لها، ولن تنتظر إذنًا من أحد لحماية شعبها من الإرهاب والأوبئة والعابثين بأمن وسلامة الوطن".وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، مساء أمس، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا.وكانت ليبيا إحدى الدولة العربية التي لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.