ميرنا نور الدين بإطلالة صيفية جذابة على إنستجرام

شاركت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها.وظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة صيفية جذابة، مرتدية فستانًا باللون الأبيض، واعتمدت على شعرها منسدلًا على كتفيها، ومكياج هادئ أبرز جمال ملامحها، ونالت إطلالتها إعجاب الآلاف من متابعيها.وكانت الفنانة الشابة ميرنا نور الدين، قد روجت لمسلسلها الجديد "حكايات بنات 4"، والذي تم عرضه بدءًا من يوم السبت الماضي على قناة «أون» في السابعة مساءً.تشهد حلقات الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" على شاشة قناة ON، الاستعانة بـ4 بطلات مختلفات عن اللائي قدمن الأجزاء السابقة، بعدما شارك في الأجزاء السابقة كل من حورية فرغلى وصبا مبارك ودينا الشربينى وريهام أيمن وإنجى المقدم وندا موسى.