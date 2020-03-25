أستاذ جهاز تنفسى: كورونا ليس قاتلًا وخطورته فى سرعة انتشاره

أكد الدكتور على الواعري، أستاذ جراحة الصدر والجهاز التنفسي، أن فيروس كورونا سريع الانتشار، ولكنه ليس بالقاتل، مضيفًا أنه مع غياب الدواء واللقاح أصبح فيروسًا مخيفًا لسرعة انتشاره بين الأفراد.وأضاف الواعري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الخوف الحقيقي يكمن فى عدم السيطرة عليه وتسجيل إصابات بأعداد كبيرة تعجز عن مواجهتها المنظومة الصحية في بعض البلدان عن استيعاب تلك الأعداد.وتابع أن الفيروس موجود في الحيوانات باسم كورونا ولكن "كوفيد - 19" حدث له طفرة فى الوسيط الحاضن، مضيفًا أنه لا توجد معلومات مؤكدة حول من هو هذا الوسيط الحاضن، كاشفًا عن أن بعض الأبحاث الجارية على "كوفيد - 19" تحاول كشف مصدره الحقيقي، مضيفًا أن هناك أبحاثا تقول إنه انتقل من الخفاش إلى الثعبان والبعض يقول إنه من حيوان آكل النمل، مؤكدًا أنها معلومات غير مؤكدة حتى الآن.