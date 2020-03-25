بهذه الخطوات.. كيف تحصل على منحة الـ500 جنيه من القوى العاملة؟

مع إصدار الحكومة العديد من الإجراءات الحاسمة التي تمنع أي تجمعات والتزام الجميع بالتواجد في المنازل؛ خوفًا من تفشي فيروس كورونا المستجد، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، توجيهاته للحكومة، بسرعة تعويض العمالة غير المنتظمة وصرف تعويض مالي لهم.وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن هناك توجيها من القيادة السياسية والرئيس السيسي بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة والتي قد تتضرر نتيجة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الوزارة قررت صرف 500 جنيه منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة عن طريق مكاتب البريد، كما تم صرف المنح لـ120 ألف عامل مسجلين في قاعدة بيانات مديريات القوى العاملة عبر مكاتب البريد.وأضاف "سعفان": "يمكن للعمالة غير المنتظمة التسجيل عن طريق الاستمارة الخاصة بالمنحة على موقع وزارة القوى العاملة"، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في استقبال طلبات التسجيل.وبهذه الخطوات يمكن التسجيل للحصول على منحة الـ500 جنيه من القوى العاملة، تكون كالآتي:- الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط: www.manpower.gov.eg- اختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة.- اختيار اضغط هنا للتسجيل.-- بعد الانتهاء من ملء الاستمارة الخاصة بالتسجيل اضغط على إرسال.