لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

عشرات الاعمال التي قدمها المخرج العالمي يوسف شاهين، والعديد منها خصوصًا التي تحدثت عن سيرته الذاتية، مثل اسكندرية كمان وكمان، وحدوته مصرية، وغيرها من الاعمال، تجد سيدة الغناء العربي أم كلثوم حاضرة بقوة، وهو ما يعكس مدى حب شاهين لـ"الست".إلا أنه ورغم ذلك فقد رفض يوسف شاهين، إخراج أغنية "طوف وشوف"، في واقعة طريفة حكاها بنفسه قبل وفاته.ففي حوار تليفزيوني نادر، أذاعته إحدي القنوات المصرية، أنه فوجئ في أحد الأيام بالعديد من الأتصالات التليفونية، تخبره بأن ام كلثوم تبحث عنه وتريد مقابلته بشكل عاجل، وهو ما جعله في حالة من التوتر، خاصة أنها المرة الأولى، ولم يكن قد جمعهما أي لقاءات سابقة.وقد ذهب شاهين من فوره إلى فيلا أم كلثوم بالزمالك، لينتظرها مع فنجان القهوة والسيجارة، حتى جاءت، لتطلب منه أن يخرج لها أغنية "طوف وشوف".ويقول شاهين :" لقيتها بتقولي أنا اخترتك أنت اللي تخرجلي أغنيتي الجديدة، ودردشنا بعد كده شوية وقالتلي عاوزاك تخرجلي أغنية (طوف وشوف)، فقعدت أسمع وحسيت إن أسلوب الأغنية مش عاجبني".وتا بع شاهين قائلًا: "كان دمها خفيف جدًا، لقيتها بتقول كلمات الأغنية منها والمصانع لعلطت وحاجات غريبة، فسكت وقالتلي مالك، قولتلها إنتِ عاوزاني أعملك إيه، دي تجيبي أي حمار يعملهالك، فقالتلي (يا إبن المجنونة ) ده إنت باين عليك مرووش زي ما بيقولوا عنك".كما أكد أنه طلب منها أن تحكي له عن تاريخها، ففكرت لثانية ووافقت بعدها، وبالفعل حكت له عدد من الأمور والمواقف من طفولتها ورحلتها القاسية من الريف للمدينة، وحكايات طريفة في حياتها، منها أنها حينما ركبت القطار للمرة الأولى اعتقدت أن الأشجار تتحرك وليس القطار.واختتم حديثه عن أم كلثوم قائلا: "إحساسها كان عالي وده نابع من إنها اتعلمت قرآن وكانت بتقراه من وهي صغيرة، وعندها الحروف والألفاظ مظبوطة بالملي، مفيش حاجة ممكن تتهز أبدا".