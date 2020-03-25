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تكنولوجيا

«أبل» تضيف دعم الفأرة ولوحة المفاتيح لـ«آي باد»

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:00 ص
شركة أبل
شركة أبل
أ ش أ
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أطلقت شركة «أبل» الأمريكية، رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، تحديث نظامي تشغيل «آي أوه إس 13.4» و«آي باد أوه إس 13.4» الذي يضيف عددا من المميزات الجديدة.

ومن أبرز المميزات الجديدة التي يضيفها التحديث دعم الفأرة ولوحة المفاتيح الخارجية لأجهزة حاسبات «آي باد» اللوحية.

كما يضيف التحديث ميزة مشاركة مجلدات «درايف» بخدمة التخزين السحابي «آي كلاويد»، والتي تسمح بمشاركة المجلدات مع الآخرين عبر الروابط، وهي ميزة تأجلت كثيرا.

ويضيف التحديث أيضا نحو تسع ملصقات «ميموجي» جديدة، إلى جانب عدد من المميزات الأخرى وتحديثات تعالج الثغرات الأمنية بالنظام.

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