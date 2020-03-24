كيف تتلى آيات الحوار فى القرآن الكريم؟.. خبير مقامات يجيب

قال الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات والأصوات والمحكم الدولي، إن دراسة قارئ القرآن للموسيقى لا تعني أن قارئ القرآن يذهب لمعهد ويدرس على آلة، ولكنها فلسفة أداء.وأضاف«عبد الوهاب» في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور»، أن الإنسان البسيط العامي يجب أن يفهم معنى الآيات وسياقها من الأداء نفسه، القارئ يجب ان يتنقل في آيات الحوار بالقرآن بأسلوب نغمي مختلف لتميز الحوار في القرآن.وأوضح أن قارئ القرآن الأساس به أنه يعطي معنى وليس مغني، موضح أن القارئ الجدي هو من يتمكن من توصيل المعنى إلى العوام، وليس أن يهلل حوله العوام.