ليبيا تُسجل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، مساء اليوم، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا.وقال المركز، في بيان له، إنه تم إجراء فحوصات مخبرية للحالة المكتشفة، وثبت أنها إيجابية وحاملة للفيروس.ولم يتضح بعد ما إذا كانت لمواطن ليبي أو شخص أجنبي.وكانت ليبيا الدولة العربية التي لم تسجل أية إصابات بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وكذلك سوريا التي سجلت أول حالة الأحد الماضي، لشخص قادم من الخارج.