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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غلق شارع الهرم جزئيا 3 أيام أعلى نفق اللبينى

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:31 م
لشارع الهرم
لشارع الهرم
ندى حمدي
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أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق شارع الهرم جزئيًا أعلى نفق اللبينى لمدة 3 أيام تبدأ من يوم الجمعة القادمة وحتى الأحد المقبل.

ويرجع الاغلاق الجزئي الي سرعة الانتهاء من أعمال نقل المرافق الخاصة بالمشروع القومى لمترو الأنفاق "الخط الرابع"، حيث سيتم بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة نقل مرافق "الكهرباء" والمتعارضة مع مسار مشروع مترو الأنفاق "الخط الرابع".

وتبدأ الأعمال من يوم الجمعة الموافق 2732020 وحتى يوم الأحد الموافق 2932020، وذلك خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة الـ 5 صباحًا فقط طوال أيام العمل دون تعطيل لحركة المرور.

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر اللوحات الإرشادية واللجان المرورية لإرشاد المارة والمركبات بمحيط منطقة الأعمال.

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