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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تسجل 400 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:47 م
كورونا
كورونا
سلمى اشرف
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أفادت وسائل إعلامية، اليوم الثلاثاء، تسجيل نحو 400 حالة وفاة، في آخر 24 ساعة بإقليم لومبارديا الإيطالي الأكثر تضررا بفيروس كورونا، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".

و أعلن مسؤول بوزارة الصحة الإيطالية، أن إيطاليا الأكثر تضررًا من فيروس كورونا المستجد في العالم في عدد الوفيات، قد زادت عدد الأسرة المتاحة في العناية المركزة بنسبة 64%، داعيًا إلى العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأقنعة الواقية.

وقال مفوض شئون "فيروس كوفيد-19" دومينيكو أركوري في مؤتمر صحافي في روما: إن أسرة العناية المركزة في جميع أنحاء إيطاليا ارتفعت من 5343 إلى 8370، بزيادة قدرها 64%.

وأضاف: "نحتاج إلى المزيد من المعدات والمزيد من الأسرة والمزيد من الموظفين، يجب علينا إحداث ثورة في نظامنا الصحي"، بينما سجلت إيطاليا أكثر من 6000 حالة وفاة منذ بداية تفشي الوباء.

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