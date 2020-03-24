إيطاليا تسجل 400 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة
الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:47 م
سلمى اشرفطباعة
أفادت وسائل إعلامية، اليوم الثلاثاء، تسجيل نحو 400 حالة وفاة، في آخر 24 ساعة بإقليم لومبارديا الإيطالي الأكثر تضررا بفيروس كورونا، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاى نيوز".
و أعلن مسؤول بوزارة الصحة الإيطالية، أن إيطاليا الأكثر تضررًا من فيروس كورونا المستجد في العالم في عدد الوفيات، قد زادت عدد الأسرة المتاحة في العناية المركزة بنسبة 64%، داعيًا إلى العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأقنعة الواقية.
وقال مفوض شئون "فيروس كوفيد-19" دومينيكو أركوري في مؤتمر صحافي في روما: إن أسرة العناية المركزة في جميع أنحاء إيطاليا ارتفعت من 5343 إلى 8370، بزيادة قدرها 64%.
وأضاف: "نحتاج إلى المزيد من المعدات والمزيد من الأسرة والمزيد من الموظفين، يجب علينا إحداث ثورة في نظامنا الصحي"، بينما سجلت إيطاليا أكثر من 6000 حالة وفاة منذ بداية تفشي الوباء.
و أعلن مسؤول بوزارة الصحة الإيطالية، أن إيطاليا الأكثر تضررًا من فيروس كورونا المستجد في العالم في عدد الوفيات، قد زادت عدد الأسرة المتاحة في العناية المركزة بنسبة 64%، داعيًا إلى العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأقنعة الواقية.
وقال مفوض شئون "فيروس كوفيد-19" دومينيكو أركوري في مؤتمر صحافي في روما: إن أسرة العناية المركزة في جميع أنحاء إيطاليا ارتفعت من 5343 إلى 8370، بزيادة قدرها 64%.
وأضاف: "نحتاج إلى المزيد من المعدات والمزيد من الأسرة والمزيد من الموظفين، يجب علينا إحداث ثورة في نظامنا الصحي"، بينما سجلت إيطاليا أكثر من 6000 حالة وفاة منذ بداية تفشي الوباء.