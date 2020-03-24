وكيل الأزهر السابق يكشف حقيقة نبوءة «ابن سالوقيه»

نفى الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر السابق، ورئيس لجنة المصالحات الثأرية، صحة ما انتشر على مواقع التواصل من خرافة تزعم أن كتابًا اسمه آخر الزمان لكاتب اسمه إبراهيم بن سالوقيه كتب هذا الكتاب عام ٤٦٣ مكتوب فيه "حتى إذا تساوى الرقمان (20=20)، وتفشى مرض الزمان، منع الحجيج، واختفى الضجيج، واجتاح الجراد، وتعب العباد، ومات ملك الروم، من مرضه الزؤوم، وخاف الأخ من أخيه، وكسدت الأسواق، وارتفعت الأثمان، فارتقبوا شهر مارس، زلزال يهد الأساس، يموت ثلث الناس، ويشيب الطفل منه الرأس، وفى آخر الكلام اختتمت بجملة وهي "كتاب أخبار الزمان صفحة 365".وقال عبر صفحته التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذا الكلام لا صحة له ولا يوجد كاتب بهذا الاسم ينسب له هذا الكتاب المزعوم، وهو من العبث الذي يمارسه البعض هذه الأيام على مواقع التواصل، هداهم الله، فلا تلتفتوا إلى هذا التخريف ولا تنشروها، وما كتبته إلا للتحذير بعد أن اتصل البعض معبرًا عن رعبه الشديد.