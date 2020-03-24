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الثلاثاء 24 مارس 2020 الموافق 29 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

جيش الاحتلال يخصص 8 كتائب لمكافحة انتشار كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 03:08 م
الاحتلال
الاحتلال
سارة الشلقاني
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قرر جيش الاحتلال الإسرائيلى تخصيص ثماني كتائب غير مسلحة لمساعدة أجهزة الشرطة والصحة في مكافحة فيروس كورونا بعد انتشاره في الداخل.

وجاء قرار جيش الاحتلال وسط تحذيرات بأن أعداد المصابين ستصل إلى عشرات الآلاف، وأن البنية الصحية لن تتحمل التعامل معهم.

من جانبه، حذر بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم الليكود، من أنه يمكن أن يرتفع عدد المصابين لنحو مليون شخص داخل تل أبيب، بالإضافة إلى 10 آلاف حالة وفاة جراء كورونا، حال عدم السيطرة على انتشاره حاليا.

وقرر نتنياهو، خلال مشاروات هاتفية مع وزرائه، تعطيل عمل المواصلات العامة، وفرض إجراءات الإغلاق الشامل على كل الأماكن التجارية، باستثناء محلات بيع المنتجات الغذائية والصيدليات، وتعزيز قوة الشرطة لفرض قيود على حركة الإسرائيليين، وتحديد الحالات التي يمكن فيها الخروج من المنزل.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستمر لمدة أسبوع، على أن يتم النظر فى تجديدها أو تخفيفها في وقت لاحق، حسب ما تقضيه أزمة انتشار فيروس كورونا.

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