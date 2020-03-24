ضبط عاطل بـ19 كيلو حشيش في الشرقية

تمكن ضباط مكافحة المخدرات بمديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل يتاجر في مخدر الحشيش في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.وأكدت التحريات إدارة عاطل مسكنه بمركز بلبيس؛ لتصنيع مخدر الحشيش والإتجار به، وعقب تقنين الإجراءات وإستهداف مسكن المتحرى عنه تبين عدم تواجده.وعثر بمسكنه على « 117 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام،و 330 قرص لعقار الكبتاجون المخدر، و6 زجاجات مخدر، ونصف لتر لزيت الحشيش الخام، و5 كيلو جرام لمخدر الحشيش مُعد للتصنيع، و3 إسطمبة حديد، وزجاجة بها مادة سائلة داكنة اللون، و51 قطعة حديدية لكبس الحشيش، ومنخلين، و3 أختام أشكال مختلفة، ومفرمة كهربائية، وميزان حساس، وخشابة، وسخان كهربائي، وموقد غاز، وخلاط كهربائي، وقمع، و4 دستة أكياس بلاستيك، وسلاحين أبيض "كتر"»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.