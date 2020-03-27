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منوعات

التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020.. أنظمة كادر المعلم بالتفصيل

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:14 ص
الأكاديمية المهنية
الأكاديمية المهنية للمعلمين
أحمد عوض
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تنشر لكم "جريدة الدستور"، آخر تطورات ومستجدات وكيفية التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020 في أنظمة إدارة كادر المعلم بالتفصيل، حيث كشفت "الأكاديمية"، عن العديد من التعليمات الهامة بشأن الدفعة المنتظرة في الترقيات الجديدة الخاصة بالمدرسين المصريين في كافة الإدارات التعليمية، والذي يجب فيها أن يتم استيفاء واستكمال ملفات الترقي الخاص في هذه الخدمة بشكل إلكتروني.

رابط التسجيل في موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين ترقيات 2020


أرسلت "أكاديمية المعلمين المهنية"، العديد من البيانات التي أوضحت فيها تفاصيل إتاحة تقديم الملف الخاص يالترقي عبر موقعها الخاص، حيث يمكنكم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالتقديم (من هنا)، مشيرة إلى أنه سوف يستمر تلقي كافة الطلبات حتى يوم 21 من شه مايو، وتسهيل التقديم إلكترونيا، للمدرسين.

وأما بالنسبة لكيفية تسجيل الدخول فإنه يجب على المعلم، وضع الكود الخاص به والرقم القومي، وكذلك الرقم السري، في الخانات الموجودة في "ملفات الانجاز"، الخاصة بالمدرسين.

تعد أسئلة اختبارات الترقي من الأشياء التي أعتبرها البعض من موقات  التقديم، ولكن أوضحت "الأكاديمية المهنية"، أنه لا يقل عدد الكلمات في كل سؤال على حدة عن خمسون حرفًا، وكذلك لا تزيد عن 400، ومن ثم في حين الانتهاء من الأسئلى الأساسية التي وضعتها "الأكاديمية"، يجب الضغط على كلمة حفظ.

تصل الأسئلة الخاصة بالترقي إلى حوالي 10 أسئلة، يتم وضع علامة أو رمز على "قرأت الحروف"، وأخير يجب الضغط على خانة أرسال ملفات الإنجاز.

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رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 للتقديم في الترقيات الجديدة


الجدير بالذكر، أن "أكاديمية المعلمين"، نبهت على إلزام كافة المتقدمين على وضع الإجابات الخاصة بالأسئلة الـ10، لكي يستطيع جميع المعلمين أرسال الملف بشكل كامل وبشكل صحيح.

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