دي نيرو يدعو الجميع للبقاء في منازلهم

تسارع العديد من نجوم هوليوود، إلى توجيه رسائل ونصائح لمحبيهم من الجماهير، نتيجة لتفشي فيروس كورونا بصورة كبيرة، جميعهم دعوا الناس بضرورة البقاء في منازلهم، والالتزام بالإجراءات والإرشادات العامة.وظهر ممثل هوليود العالمي روبرت دي نيرو في فيديو، يدعو فيه الناس بضرورة البقاء في منازلهم، وذلك حرصًا على سلامتهم، مشيرا إلى أنه يمكننا التصدي للوباء معا.وتابع في الفيديو بأنه علينا إيقاف انتشار فيروس كورونا، ليس فقط لحماية أنفسنا بل لحماية الآخرين وحماية كل الأشخاص الذين نحبهم.