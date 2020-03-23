إحالة 10 شباب متهمين باغتصاب فتاة بالهرم للجنايات

قررت النيابة العام بجنوب الجيزة، اليوم الإثنين، إحالة 10 شباب إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باغتصاب فتاة بالهرم.جاء بالتحقيقات أن قسم شرطة الهرم تلقي بلاغا من فتاة تدعى "ف.م"، هجوم 10 شباب عليها أثناء تواجدها مع حبيبها داخل سيارة، وقاموا بالاعتداء الجنسي عليها وتناوبوا اغتصابها.وبعمل التحريات تبين صحة الواقعة، وتم تشكيل فريق وتبين أنهم كل من "ر ج م " و"م ت م" و"م ع م" و"إ. ع.ت" و"و ص ص" و"أحمد م ع"، "ن. و" و"ه.ع" و"ا. غ" و"د. ف" وبتتبع خط سير المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم.وبمواجهتهم بأقوال الفتاة اقروا بصحة الواقعة وحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسهم فيما أمرت بإحالة الفتاة للطب الشرعى للكشف عليها وتبين تواجد المتهم الأول والثاني مع الفتاة من خلال البصمة الوراثية الناتجة عن الحمض النووي الموجود على ملابس الفتاة الداخلية.كما لم يستطع الجزم بتواجد المتهمين من الثالث إلى السادس من عدمه لاختلاط الأحماض، حيث كشف تقرير الطب الشرعي عن وجود كدمات غير منتظمة الشكل وسحجات خدشية خطية رفيعة بالساق اليمني للفتاة.وأكد التقرير أن تلك الكدمات والسحجات نتيجة طول تلاصق بين الأجساد ولا إكراه فيه وإنما طبيعيا لطول فترة التلامس، وأمرت النيابة بإحالة القضية لمحكمة الجنايات.