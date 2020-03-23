طريقة جديدة لاكتشاف فيروس كورونا بدون تحليل PCR

طريقة اكتشاف فيروس كورونا بدون تحليل PCR

وأوضح أن الصين اعتمد طريقة جديدة لتشخيص فيروس كورونا المستجدة، من خلال إجراء تحليل دم عادى صورة دم كاملة CBC، وبعض التحاليل للمناعة، ويتم عرضه على طبيب متخصص، إذا أظهرت lymphopenia أى نقص في عدد الخلايا الليمفاوية الخاصة المناعة أقل من الطبيعى، حيث أن الفيروسات تسبب نقص من المناعة، فى مقابل ارتفاع الـ lymphocytes وهى الخلايا فى كرات الدم البيضاء للدفاع عن الجسم ضد الفيروس.وأشار إلى أنه يتم إجراء تحليل سرعة ترسيب ESR، ‏C reactive وتحليل IL، لافتًا إلى أن التحليل ستظهر زيادة فى cytokines storm والخاصة مؤشرات الالتهاب العام، إلى جانب إجراء تحاليل Ferritin وTNF، وD-Dimer عالى.وأوضح أن تلك التحاليل مهمة، إلى جانب صورة الدم الكامل، ففى الصين ووهان فى كل الحالات التي أصيبت بالعدوى وجدوا النتائج عالية، لافتًا إلى أنه بشكل عام يكون هناك ارتفاع فى انزيمات الكبد، وإذا كان المريض يعانى من مشكلة فى القلب لابد من قياس سرعة troponin.وأضاف أن تلك التحاليل تمثل 50% فى صورة الإصابة فى حين تتمثل 50% فى الأعراض التى تتمثل فى ضيق التنفس والنهجان، وعليه يتم قياس نسبة الأكسجين في الدم، مع إجراء أشعة مقطعية بالكمبيوتر على الصدر، لافتًا إلى أن الكورونا تظهر فى الأشعة ضباب مخبئا للرئتين.