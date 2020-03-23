تجديد حبس شخصين روجا عملات مزورة فى المطرية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس شخصين لمدة 15 يوما للمرة التانية على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بترويج العملات الأجنبية المزيفة بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة.كان رجال مباحث قسم المطرية، قد تلقوا عدة بلاغات وشكاوي تفيد بقيام "ع. ط"، و"س. ج" عاطلين، بالانتظار المتكرر أمام البنك الأهلي المصري بالمطرية وبعرض العملات الأجنبية المزيفة على عملائهما، وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة المعلومات، وألقي القبض عليهما وبحوزتهما عدة مبالغ من الدولارات والعملات الأجنبية المزيفة.وبمواجهتهما أقرا بأنهما كانا يبحثان عن الربح عن طريق تجارة وتوزيع العملات المزيفة وتحرر المحضر اللازم تجاه الواقعة.