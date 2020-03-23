الاتحاد الأوروبي يناقش عودة السياح العالقين بسبب كورونا

يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، لمناقشة جهود إعادة مئات الآلاف من مواطني الاتحاد الأوروبي العالقين في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا.كما سيتناول الاجتماع، الذي سيعقد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، الآثار الجيوسياسية لانتشار الفيروس.وطغت محاولات التصدي للتفشي السريع لكوفيد19- القاتل، المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد، على الجهود الدبلوماسية الأخرى في سورية وليبيا.وقال جوزيب بوريل، ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الجهود تتركز حاليًا على مكافحة الفيروس.ومع ذلك، فإن اجتماع اليوم سيتناول أيضًا مهمة الاتحاد الأوروبي المخطط لها لفرض حظر السلاح الصادر من الأمم المتحدة على ليبيا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.