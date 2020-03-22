بعد تسجيل 100 حالة.. ارتفاع وفيات كورونا بأمريكا إلى 400

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، رقمًا قياسيًا في عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، وقال مرصد جامعة جونز هوبكنز في بيان أوردته قناة " الحرة الأمريكية" اليوم الأحد، إنه تم تسجيل 100 حالة وفاة.وهو ما يرفع عدد الوفيات حتى الآن إلى 400 شخص على الأقل، منهم 114 في ولاية نيويورك، و94 في ولاية واشنطن و28 في كاليفورنيا.كما سجلت الإصابات بالفيروس رقما قياسيا جديدا وهو 14 ألفا و550 إصابة جديدة على الأقل معظمها في ولاية نيويورك، ليرتفع العدد إجمالي المصابين بالفيروس إلى أكثر من 31 ألفا.