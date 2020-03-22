«الصحة»: اكتشفنا حالات مصابة بـ«كورونا» في 24 محافظة (فيديو)

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد لا تعد مقياسا بشكل عام عن وضع الفيروس في مصر، وكشف عن أن الوزارة سجلت إصابات بالفيروس في 24 محافظة.وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة ستساهم في تقليل عدد الإصابات بكورونا على المدى البعيد وهو ما حدث في المحافظات السياحية على سبيل المثال».وأردف: «مازلنا في السيناريو الثاني ونبذل قصارى جهدنا كي لا نصل إلى المرحلة الثالثة التي يصعب فيها تحديد مصدر الإصابات».وأكد أن الوزارة سجلت اليوم 33 إصابة جديدة بكورونا جميعها لمصريين مخالطين لمصابين بالفيروس، مشيرا إلى أن مصر تطبق إرشادات منظمة الصحة العالمية كافة الخاصة بمكافحة الوباء.وحذر من بعض الجهات التي تدعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي إجرائها لتحاليل فيروس كورونا، مؤكدا أن المعامل المركزية لوزارة الصحة فقط هي المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.ووجه مجاهد الشكر لجميع عناصر المنظومة الطبية وبصفة خاصة فنيين التحاليل والأشعة لدورهم في مواجهة فيروس كورونا.