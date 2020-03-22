«حاسبوهم».. الباز: مطربو المهرجانات جهلة يستخفون بجهود الدولة لمواجهة كورونا

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بمحاسبة مطربي المهرجانات عمر كمال ورفاقه، بعد استخفافهم بإجراءات الدولة في مواجهة كورونا.وقال الباز في برنامجه "90 دقيقة"، المُذاع على فضائية "المحور"، إن هؤلاء مجموعة من الجهلة السذج، خرجوا بانحطاط ودناءة واستهتار؛ للتقليل من توجيهات الدولة بتجنب المصافحة والقبلات والأحضان، موضحًا أن هؤلاء الأشخاص لا يعملون لمصلحة المواطنين، ولا يستغلون شهرتهم في نصح المواطنين.واستكمل: أن هؤلاء يشبهون الداعية السلفي مصطفى العدوي، الذي يشجع الناس على صلاة الجمعة، رغم حظر الدولة للتجمعات لمنع العدوى بفيروس كورونا.