مساعد رئيس «الوفد»: قرارات السيسي الاقتصادية تقلل خسائر كورونا

أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال لقائه بعدد من السيدات بمناسبة عيد المرأة المصرية، يكشف عن مدى الاستعدادات الجادة وحنكة إدارة الأزمة من قبل الرئاسة والحكومة المصرية.وثمن "الجندى" حزمة القرارات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس السيسي، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه القرارات تدعم قطاع الصناعة وتقلل من التبعات السلبية للأزمة.وأوضح الجندي، في بيان له، أن القرار الخاص بتخفيض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار، وكذلك أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، يعكس حرص الدولة المصرية وقيادتها على دعم المصنعين والمستثمرين، والوقوف بجوارهم لتقليل الآثار السلبية التي أثرت ليس فقط على مصر بل على الاقتصاد العالمي.وأشار مساعد رئيس الوفد، إلى أن إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي، وكذلك شمول مبادرة التمويل السياحى لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%، ستسهم في خفض قيمة الخسائر التي لحقت بتلك المنشآت بعد أزمة فيروس كورونا.ولفت المهندس حازم الجندي، إلى أن اهتمام الدولة لدراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا، يشير إلى أنها تعمل وفقا لخطة محكمة وبإدارة رشيدة وحكيمة تسعى لتفادي أي خسائر يستأثر بها هذا القطاع.وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد، أن تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، سيسهم بشكل كبير في استقرار الحالة الاجتماعية والوقوف بجانب المواطنين وأسرهم.