رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مساعد رئيس «الوفد»: قرارات السيسي الاقتصادية تقلل خسائر كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 09:31 م
المهندس حازم الجندي،
المهندس حازم الجندي،
إسلام نصير
طباعة
أكد المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال لقائه بعدد من السيدات بمناسبة عيد المرأة المصرية، يكشف عن مدى الاستعدادات الجادة وحنكة إدارة الأزمة من قبل الرئاسة والحكومة المصرية.

وثمن "الجندى" حزمة القرارات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس السيسي، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه القرارات تدعم قطاع الصناعة وتقلل من التبعات السلبية للأزمة.

وأوضح الجندي، في بيان له، أن القرار الخاص بتخفيض سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار، وكذلك أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، يعكس حرص الدولة المصرية وقيادتها على دعم المصنعين والمستثمرين، والوقوف بجوارهم لتقليل الآثار السلبية التي أثرت ليس فقط على مصر بل على الاقتصاد العالمي.

وأشار مساعد رئيس الوفد، إلى أن إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من القطاع السياحي، وكذلك شمول مبادرة التمويل السياحى لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%، ستسهم في خفض قيمة الخسائر التي لحقت بتلك المنشآت بعد أزمة فيروس كورونا.

ولفت المهندس حازم الجندي، إلى أن اهتمام الدولة لدراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار فيروس كورونا لتقديم الدعم اللازم لها وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية نهائيًا، يشير إلى أنها تعمل وفقا لخطة محكمة وبإدارة رشيدة وحكيمة تسعى لتفادي أي خسائر يستأثر بها هذا القطاع.

وأضاف مساعد رئيس حزب الوفد، أن تخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، سيسهم بشكل كبير في استقرار الحالة الاجتماعية والوقوف بجانب المواطنين وأسرهم.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: 4 وفيات و33 إصابة جديدة بـ«كورونا»

دعاء السيسى لحماية مصر من فيروس كورونا (فيديو)

114 حالة وفاة و4800 إصابة جديدة بـ«كورونا» في نيويورك

4 دول جديدة تعلن أولى حالات الوفاة بـ«كورونا» على أراضيها

الصور

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

image description

«لولاكِ ما كنت بطلا».. رسائل ذوي الاحتياجات الخاصة في عيد الأم (صور)

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة»: 4 وفيات و33 إصابة جديدة بـ«كورونا»

وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا.. والقوات المسلحة تنعاه

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

«الصحة» تؤكد تراجع أعداد المصابين بـ«كورونا» في مصر (فيديو)

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد على مميزات التخسيس اون لاين في ظل ازمة كورونا

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

منوعات

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

تقارير صحفية: استئناف مباريات الدوري الإيطالي بات صعبا للغاية

غلق نوادٍ ليلية فى منتجعات تزلج سويدية بعد إقامة حفلات

«سمير وهبة» زوجان كفيفان يواجهان الحياة بصناعة البامبو

مقالات الرأي
لينا مظلوم
قبل القمة.. اسمعوا صوت مصر يرحمكم الله
مؤمن المحمدي
موشا
ماجد حبته
عجائب كورونا.. فى أُم العجائب
عمرو خالد
دعاء رفع البلاء والكرب والغم «٢-٢»
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تطلق المبادرة الإلكترونية «خليك في البيت»

ناقد: الخواطر الشعرية دفعتني لتأليف 12 كتابا

«أون لاين».. مناقشة «أطياف كاميليا» بنادي القراء المحترفين

بسبب «كورونا».. 20% خصومات على كتب «خان»