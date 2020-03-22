خبير إعلامي: السيسي ألقى اليوم خطاب نصر مبكر ضد كورونا

قال ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، مدير مكتب الشرق الأوسط في القاهرة، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أزمة فيروس كورونا تأخر، لكن هناك حالة من الطمأنينة ظهرت في كلمته، وأنه تم ترتيب جميع الأمور.وأضاف عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم: "كلمة الرئيس اليوم تعتبر خطاب نصر مبكر".ولفت إلى أن الرئيس لم ينتقد التفاعلات على السوشيال ميديا، وإنما أشاد بالدور الذي يقوم به الإعلاميون للتوعية بمخاطر انتشار الفيروس.وأردف عبدالعزيز: "نحن كإعلام تعاملنا بخفة في البداية، لكن عندما شعر الناس بقلق وأوعزت الدولة للإعلام بجدية الموقف اختلف الوضع".وعتب ياسر عبدالعزيز على برامج التوك شو، أن بعض مقدميها يقومون بأدوار المتخصصين بدل استضافتهم، لتوضيح الأمر للمشاهدين، مردفًا:"نريد مصادر تحدثنا بدل تحدث الإعلامي نفسه كأنه مصدر طبي ثم مصدر أمني ثم مصدر سياسي، نريد أن نعطي مساحة للمتخصصين".