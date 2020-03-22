ضبط مهرب بـ 25 ألف قرص مخدر في السلوم

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية، نشاط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة قسم شرطة السلوم) تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة، وترويجها على عملائه بدائرة القسم.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن مطرح، تم ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة السلوم، وعثر بحوزته على (25 ألف قرص مخدر لعقار التامول - 2 بندقية خرطوش – 10 طلقات لذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول).وبمواجهته أمام اللواء معتز توفيق مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أقر بمزاولته نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالأقراص المخدرة وترويجها على النحو المشار إليه.تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي (2،000،000 – إثنان مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.