استمرار حبس عصابة سرقة «تكاتك السلام»

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأحد، بتجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات لسرقتهم "التكاتك" بأسلوب المفتاح المصطنع بالسلام.وكشفت التحقيقات أن المتهمين هما "حماده.ش"، "طارق.ع"، عاطلين وأقرا بارتكابهم وقائع سرقة التكاتك بأسلوب المفتاح المصطنع وأقرا بـ13 سرقة، وبيع 5 منها بمبلغ 9 آلاف لـ"التوكتوك" الواحد وأرشدا عن مكان باقي "التكاتك" المسروقة.كانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة السلام، تفيد بسرقة التكاتك الخاصة بهم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التي شهدت وقائع السرقة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وبسؤالهم أقرا بارتكاب وقائع السرقة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.