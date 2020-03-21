«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

كان أول جنية يحصل عليه أديب نوبل، نجيب محفوظ، في حياته مقابل قصة أرسلها للنشر في مجلة "الثقافة" بناء على طلب صلاح ذهني المسئول عن المجلة وقتها، وكان "محفوظ" يتصور أن الكتابة بلا مقابل، مثلما تعود في بقية المجلات والصحف، الكتابة بلا مقابل.

لكن مجلة "الثقافة" كانت تعطي جنيه واحد للكاتب الذي ينشر فيها للمرة الأولى.

وعندما أجرت المجلة مراجعة للحسابات، وجدوا جنيها فائض في الميزانية، فاكتشفوا أنه أجر نجيب محفوظ عن نشر قصته، فاتصلوا به ليحصل عليه، حسبما ورد في حوار لأديب نوبل مع الكاتب محمد سلماوي الذي أجراه عام 1988 لينشر في جريدة "وجهات نظر".

طار نجيب محفوظ من الفرحة بحصول على الجنيه، ودعا أصدقاءه من العباسية وأنفق الجنيه كاملًا عليهم.