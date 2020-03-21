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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جمال شيحة يطالب «الصحة» بالاحتفاظ بعينات دم من المتعافين من «كورونا»

السبت 21/مارس/2020 - 10:55 م
جمال شيحة
جمال شيحة
رباب الأهواني
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قال الدكتور جمال شيحة، أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب، إن مصر لا تمتلك البنية التحتية لتكوين مصل لفيروس كورونا ولكن يمكن سحب مصل الدم ممن تماثل للشفاء من أجل الاستعانة بها ي التوصل إلى علاج لفيروس كورونا والمشاركة به في الأبحاث العلمية العالمية.

وأضاف جمال شيحة في حواره ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الاحتفاظ بمصل من تماثل للشفاء يتيح التعرف على نوعية الأجسام المضادة التي يتم تكوينها في أجساد المتعافين.

وأوضح أن اتخاذ القرارات في مثل هذه الظروف تحتاج إلى السرعة والحزم في التنفيذ، ويجب أن يتوفر الوعي الكامل لدى المواطنين من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

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