«الوفد» يتبرع بـ 1000 كاشف لفيروس كورونا لوزارة الصحة

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الوفد، عن التبرع بألف كاشف سريع لفيروس كورونا لوزارة الصحة، وذلك ضمن مساهمات حزب الوفد في مواجهة الأزمة التي تتعرض لها البلاد.وكان الدكتور خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد، رئيس اللجنة الاقتصادية، قد تقدم بمقترح لرئيس الحزب المستشار بهاء الدين أبو شقة ولجنة الصحة بالحزب برئاسة الدكتور محمد نصر للتبرع بهذه الكواشف التي تساعد في الكشف المبكر عن الإصابة في أسرع وقت، إيمانًا بالدور الرائد لحزب الوفد كأحد أهم الأحزاب المصرية العريقة في الدفاع عن الوطن أمام الأزمات القوية والمخاطر التي تتعرض لها مصرنا الحبيبة.