ضبط 17 طن كحول وكلور و10 آلاف «سرنجة» وكمامات في القاهرة
السبت 21/مارس/2020 - 01:29 م
مريم جبل _ عمرو المزيديطباعة
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائي والتجاري، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
أسفرت الحملات عن ضبط صاحب مخزن تعبئة مطهرات بدائرة قسم شرطة الحدائق، لإدارته المخزن دون ترخيص، وقيامه بتخزين كميات كبيرة من المواد المطهرة مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة، وعثر بداخل المخزن على 17 طن كحول إثيلي- كلور وسولفين، 2500 عبوة فارغة "معدة للتعبئة"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، واعترف بحيازته المضبوطات بقصد تصنيع المطهرات وطرحها بالأسواق.
أسفرت الحملات عن ضبط صاحب مخزن تعبئة مطهرات بدائرة قسم شرطة الحدائق، لإدارته المخزن دون ترخيص، وقيامه بتخزين كميات كبيرة من المواد المطهرة مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة، وعثر بداخل المخزن على 17 طن كحول إثيلي- كلور وسولفين، 2500 عبوة فارغة "معدة للتعبئة"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، واعترف بحيازته المضبوطات بقصد تصنيع المطهرات وطرحها بالأسواق.
ضبط كحول وكلور
وتم ضبط مسئولين عن محل للمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لحيازته 8000 سرنجة- 250 كمامة- 30 علبة جيل للتعقيم، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وآخر لحيازته 2000 سرنجة- 162 عبوة جيل للتعقيم جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.
كما ضبط 5 أشخاص لقيامهم باستئجار ورشة بدائرة قسم شرطة المعصرة واستغلالها في تصنيع الكمامات الطبية دون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة، مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر وعلامة تجارية غير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل الورشة على 3 أثواب من القماش "لصناعة الكمامات"، 1500 كمامة "معدة للبيع"، كميات كبيرة من الكمامات الطبية "تحت التصنيع"، 6 ماكينات خياطة، أدوات تصنيع "مقصات"، بكر خيط، كمية من الكراتين (معدة للتعبئة)، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، واتخذت الإجراءات القانونية.
كما ضبط 5 أشخاص لقيامهم باستئجار ورشة بدائرة قسم شرطة المعصرة واستغلالها في تصنيع الكمامات الطبية دون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة، مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر وعلامة تجارية غير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل الورشة على 3 أثواب من القماش "لصناعة الكمامات"، 1500 كمامة "معدة للبيع"، كميات كبيرة من الكمامات الطبية "تحت التصنيع"، 6 ماكينات خياطة، أدوات تصنيع "مقصات"، بكر خيط، كمية من الكراتين (معدة للتعبئة)، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، واتخذت الإجراءات القانونية.