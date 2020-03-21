ضبط 17 طن كحول وكلور و10 آلاف «سرنجة» وكمامات في القاهرة

وتم ضبط مسئولين عن محل للمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لحيازته 8000 سرنجة- 250 كمامة- 30 علبة جيل للتعقيم، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وآخر لحيازته 2000 سرنجة- 162 عبوة جيل للتعقيم جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

كما ضبط 5 أشخاص لقيامهم باستئجار ورشة بدائرة قسم شرطة المعصرة واستغلالها في تصنيع الكمامات الطبية دون ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة، مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر وعلامة تجارية غير مسجلة بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل الورشة على 3 أثواب من القماش "لصناعة الكمامات"، 1500 كمامة "معدة للبيع"، كميات كبيرة من الكمامات الطبية "تحت التصنيع"، 6 ماكينات خياطة، أدوات تصنيع "مقصات"، بكر خيط، كمية من الكراتين (معدة للتعبئة)، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، واتخذت الإجراءات القانونية.