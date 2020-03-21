الإثنين.. إغلاق المتاحف والمواقع الأثرية لتنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا

قرر الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية بداية من بعد غد الاثنين وحتى 31 مارس الجارى، وذلك لإجراء عمليات التعقيم والتطهير، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بالتعاون مع وزارة الصحة.وأوضح وزيرى أن فترة التوقف ستشهد عقد دورات توعية للعاملين بالمتاحف والمناطق لطرق الوقاية والحماية من فيروس كورونا.