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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير التربية والتعليم: المكتبة الإلكترونية الجديدة تعمل بالتوازى مع بنك المعرفة

السبت 21/مارس/2020 - 03:15 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
رباب الأهواني
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن، جميع المعلمين بمدارس الدولة على أتم الاستعداد، للتعامل مع الطلبة إلكترونيًا وفق نظام التعليم الرقمي الجديد الذي أطلقته الوزارة بعد تعليق الدراسة بسبب فيروس "كورونا".

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء (dmc) المذاع على فضائية "dmc" مع الإعلامي رامي رضوان أن، المكتبة الإلكترونية الجديدة تعمل بالتوازي مع بنك المعرفة، وتم الانتهاء من وضع كافة المناهج الدراسية لجميع السنوات الدراسية، مؤكدًا أن مصر أول دولة تطبق هذا النظام على مستوى العالم.

وأوضح أن، الخوادم التى تخدم المنصة الإلكترونية موجودة في أكثر من مكان وقادرة على تحمل الضغط، لدخول 22 مليون طالب على مستوى الجمهورية.

وأكد أنه، سيتم قبل نهاية الأسبوع المقبل تقديم عرض تفصيلي لشرح الجزء المتعلق بمشروع النجاح البديل للامتحانات والمطلوب من طلاب الصف الثالث الإبتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

وحول امتحانات الثانوية العامة، قال الوزير إن، جميع المواد موجودة على القنوات الدراسية التلفزيونية وبنك المعرفة، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن سيقضي تمامًا على الدروس الخصوصية، وسيكون هناك عودة حقيقية للتعليم.

وأضاف أن، بالنسبة لامتحانات طلاب التعليم الفني ستكون في موعدها الذي حددته الوزارة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان بعد غد الأحد أو الإثنين المقبل الحلول المتعلقة بطلاب الصفين الأول والثاني بالمدارس الفنية.

وحول عدم وجود مواد تعليمية إلكترونية لطلاب المدارس الفرنسية والألمانية، أوضح الوزير أن، تكلفة ترجمة المواد التعليمية مكلفة جدًا على ميزانية الوزارة، مضيفًا أن تلك المدارس قادرة على التواصل مع طلابها إلكترونيا.

وعن رد مصروفات المدارس الخاصة بعد تعليق الدراسة، أكد أن، قطاع التعليم الخاص بالوزارة سيقوم بدراسة هذا الموضوع خلال الأيام المقبلة.

وحول امتحانات الشهادات الدولية، أكد الوزير أن، الدولة المصرية مسؤولة عن التعليم المصري، لذلك فإن الامتحانات الدولية ليست من اختصاصات الوزارة، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعًا غدا السبت للمجلس الأعلى للجامعات لإيجاد حلول لهم في حال تأخر الإمتحانات الدولية وكيفية إلحاقهم بالجامعات المصرية.

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