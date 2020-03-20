حسين الشحات يقبل قدم والدته على الهواء (فيديو)

استضاف برنامج "معكم منى الشاذلى" المذاع على فضائية "سي بي سي" اللاعب حسين الشحات ووالدته في معرض الاحتفالات بعيد الأم، حيث أهدى اللاعب والدته هدية عيد الأم على الهواء، وكانت سلسلة ارتدتها إلى جانب سلسلة أخرى مكتوب عليها اسم الابن.وقبل الشحات قدم والدته على الهواء، ومهنئًا إياه بعيد الأم، حيث أكدت والدة الشحات أن أهم شيء التربية والأخلاق، حيث كانت توجها أولادها دائما بمصاحبة الأخيار وواجهت العوائق بثقة وأمل.وهنأت الإعلامية منى الشاذلى والدة الشحات بعيد الأم واصفة غياها بـ"الأم المكافحة".