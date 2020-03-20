قوات الشرطة تكثف من تواجدها لتطبيق قرار إغلاق المحال والمقاهي (فيديو)

عرضت كاميرا برنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" بثًا مباشرا يرصد حالة الشارع بعد إغلاق المحال والمقاهي فى السابعة مساء وسط تواجد شرطي مكثف، تنفيذا لقرار الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأكد مراسل القناة بمحافظة الجيزة، أن الشوارع مزدحمة خاصة شارع فيصل الذى يشهد ازدحامًا مروريا، مشيرا إلى أنه تم تطبيق عدد من الغرامات على المخالفين والتى بلغت نحو 200 مقهى ومطعم غير ملتزمين بقرار الإغلاق.كما أعلن مراسل القناة بشبرا مصر، أن قيادات الشرطة متواجدة بالشوارع وأى محل أو مقهى لا يستجيب للقرارات الحكومية يتم التعامل معه فورا.قررت رئاسة الوزراء، أمس الخميس، غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس، على أن لا يسري القرار على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها.