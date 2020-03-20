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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرخ العراقية تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا

الجمعة 20/مارس/2020 - 08:28 م
كورونا
كورونا
منار أحمد
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أعلنت دائرة صحة الكرخ في العراق، منذ قليل، عن تسجيل ثلاث إصابات بكورونا، فيما كشفت عن تفاصيل تلك الحالات.

وقال مدير عام الدائرة جاسب الحجامي، إنه تم تشخيص ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا، مبينا أن الحالة الأولى لرجل يبلغ من العمر ٦٨ سنة يسكن في منطقة البياع حي الرسالة ووضعه الصحي خطر جدًا، وهو بمرحلة العجز التنفسي ولديه جلطة دماغية سابقة وأمراض مزمنة ودخل الإنعاش التنفسي.

وأضاف أن الحالة الثانية لرجل يبلغ من العمر ٣٧ سنة، يسكن منطقة السيدية ووضعه مستقر، مشيرًا إلى أن الحالة الثالثة لرجل يبلغ من العمر ٣٠ سنة يسكن منطقة الطوبجي حي السلام ووضعه مستقر.

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