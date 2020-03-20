ضبط صيدليتين شهيرتين ببورسعيد تمتنعان عن بيع الكمامات

تحركت حملة مسائية بقيادة مجدي الخضر وكيل مديرية التموين ببورسعيد، ومحمد النجدى مدير ادارة الرقابة والمهندس خالد فهمي رئيس الرقابة التموينة، وإبراهيم الدهري، ومحمد عوض وهشام السعيد كبير مفتشي الرقابة.وتمكنت الحملة بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي، من ضبط صيدليتين شهيرتين ببورفؤاد وبورسعيد تمتنع عن بيع الكمامات والمطهرات للمواطنين بعد عمل محاولة شراء من قبل أحد مفتشي الحملة، وبالتفتيش تبين وجود كميات كبيرة جدا من المضبوطات المذكوره، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.هذا وتستمر جهود مديرية التموين فى ضبط اى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية.