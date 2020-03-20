وزير الصحة الأسبق يوضح طرق انتقال كورونا وآخر تطورات التوصل لعلاج

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق، إنه لابد من الالتزام بتعليمات الأطباء فيما يتعلق بالأدوية وطرق الوقاية من كورونا، مشيرًا إلى أن أكثر الأدوية أمانا فى مثل هذه الظروف هى أدوية الباراسيتامول، مشيرًا إلى أننا نعتمد عليه فى تخفيض الحرارة وتسكين الآلام وهو الأكثر أمانا فى الظروف الحالية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة فى مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": أحيانا المريض يستخدم وصفات أدوية عشوائية قد تضر، وفيما يتعلق بالكلام عن وجود عقار لكورونا، أكد أن أى عقار يمر بمراحل تجارب كثيرة حتى يكتمل ملف الدواء بالكامل ومعرفة آثاره، ولو أن هناك أدوية أخرى جربت ضد فيروس كورونا فمن الممكن أن تكون موجودة لكن كلها احتمالات، لكن عندما يصل الدواء لمرحلة الاستخدام المباشر لابد أن يعلن عنه بطريقة علمية.وتابع تاج الدين: ردًا على سؤال هل ينتقل كورونا عن طريق الفم والأنف فقط؟ أجاب: أن فيروس كورونا مرض تنفسي عن طريق الرزاز والسعال والكحة، وإذا لامس الرزاز أسطح الزجاج أو المعادن ولامسه شخص آخر فهو معرض للعدوى وهذه وسيلة الانتقال المؤكدة حتى الآن، وكلما جلس الإنسان فى بيته كلما انخفضت نسبة الإصابة، كما أن المريض المصاب بسعال عادي أو نزلة شعبية عادية يجلس فى البيت لحماية نفسه من المضاعفات.