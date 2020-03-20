هل ينتقل «كورونا» من الأم الحامل إلى الجنين؟ (فيديو)

قال دكتور جاك مخباط، المتخصص فى الأمراض الجرثومية، إن المرأة الحامل لا يمكن أن تنقل الفيروس للجنين، ولكن قد ينتقل بعد الولادة.وأكد جاك مخباط، أثناء حواره على فضائية "العربية"، أن الفيروس لا ينتقل من خلال "الرضاعة"، وينتقل فقط من خلال التعامل بالأيدي.وأشار المتخصص فى الأمراض الجرثومية، إلى ضرورة وقاية الأم من الفيروس واتخاذ الإجراءات اللازمة حتى نتجنب إصابة الأطفال.وتابع أنه قد وصل عدد الحالات المصابة بكورونا في مصر إلى 265 حالة و7 وفيات، لافتا إلى أن الصين بها 80 ألفا و894 مصابا و3237 وفاة، وإيران 16 ألفا و179 مصابا و988 وفاة.