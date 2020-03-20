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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هل ينتقل «كورونا» من الأم الحامل إلى الجنين؟ (فيديو)

الجمعة 20/مارس/2020 - 06:21 م
كورونا
كورونا
رباب الأهواني
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قال دكتور جاك مخباط، المتخصص فى الأمراض الجرثومية، إن المرأة الحامل لا يمكن أن تنقل الفيروس للجنين، ولكن قد ينتقل بعد الولادة.

وأكد جاك مخباط، أثناء حواره على فضائية "العربية"، أن الفيروس لا ينتقل من خلال "الرضاعة"، وينتقل فقط من خلال التعامل بالأيدي.

وأشار المتخصص فى الأمراض الجرثومية، إلى ضرورة وقاية الأم من الفيروس واتخاذ الإجراءات اللازمة حتى نتجنب إصابة الأطفال.

وتابع أنه قد وصل عدد الحالات المصابة بكورونا في مصر إلى 265 حالة و7 وفيات، لافتا إلى أن الصين بها 80 ألفا و894 مصابا و3237 وفاة، وإيران 16 ألفا و179 مصابا و988 وفاة.

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