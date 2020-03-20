وزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس النواب بالإسراء والمعراج

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.وجاء في البرقية:" بمناسبة حلول ذكرى الإسراء والمعراج يسعدني أن أعرب لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلس النواب عن أصدق التهاني مقرونةً بأطيب الأماني بالنجاح، راجيًا المولى جلت قدرته لمسيرة مجلسكم الموقر دوام التوفيق والسداد لأداء دوره الوطني الفعال في تهيئة المناخ الداعم لبلوغ مسيرة الوطن لطموحات الشعب المصري العظيم، حفظ الله مصر واحةً للخيرِ والأمان، وكل عام وسيادتكم بخير".