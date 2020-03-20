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الجمعة 20 مارس 2020 الموافق 25 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط تشكيل عصابى سرق محطة الوقود بالدقهلية

الجمعة 20/مارس/2020 - 01:16 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الدقهلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى قاموا بسرقة إحدى محطات الوقود بالدقهلية

تبلغ لقسم شرطة ميت غمر من عاملين بإحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة القسم بقدوم سيارة ملاكى يستقلها ثلاثة أشخاص مجهولين وقيام أحدهم بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء من سلاح كان بحوزته، والاستيلاء على مبلغ 15 ألف جنيه من داخل مكتب التحصيل.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة، وهم أفراد تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع السطو على محطات تموين السيارات ضم أربعة أشخاص سائقين، ونجلى أحدهما عاملين – لأحدهم معلومات جنائية مسجلة - جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ميت غمر.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبحوزتهم بندقية آلية - 18 طلقة نارية من ذات العيار - فرد خرطوش - طلقة خرطوش- قطعة سلاح أبيض سنجة وكذا السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى قدره 5500 جنيه من ضمن المبلغ المستولى عليه، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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