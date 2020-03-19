الاحتلال الإسرائيلي يسجل 244 إصابة جديدة بكورونا اليوم

أعلنت وزارة الصحة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 677 حالة.وقالت الوزارة في بيان مساء اليوم، إنه تم تسجيل 244 حالة جديدة فقط اليوم عن اليوم السابق، وسط تحذيرات من تفشي كبير للمرض، وذلك وفق صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية.وأعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين ننتياهو، في وقت سابق اليوم، فرض إغلاق كامل في إسرائيل بحيث يمنع الدخول أو الخروج منها ابتداء من يوم الأحد المقبل.وأعلنت وزارة الصحة بدولة الاحتلال، مساء أمس، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 337 حالة.وبدأ، الثلاثاء، سريان حالة الطوارئ لدى الاحتلال بعد مصادقة بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته، أمس، في ظل الارتفاع المستمر في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الداخل.