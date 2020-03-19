رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 19 مارس 2020 الموافق 24 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تعقيم مقر هيئة الكتاب وإجراءات متطورة لمواجهة كورونا (صور)

الخميس 19/مارس/2020 - 10:05 م
إجراءات متطورة لمواجهة
إجراءات متطورة لمواجهة كورونا
جمال عاشور
طباعة
قامت الهيئة المصرية العامة للكتاب، اليوم الخميس؛ بحملة تعقيم وتطهير شاملة لمكاتبها الإدارية وطرقاتها ومطابعها ومخازنها، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ إن الهيئة مستمرة فى تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى؛ والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة؛ بشأن إجراءات مواجهة الفيروس وإعادة النظر في توقيتات عمل موظفى الهيئة حتى الحادى والثلاثين من الشهر الجاري.

وتابع الحاج على؛ حددنا بابا موحدا لدخول كل العاملين بالهيئة مقرها، وخصصنا فريقا طبيا لقياس درجة حرارة الأشخاص العاملين والضيوف عن بعد، مع تشكيل غرفة عمليات منعقدة باستمرار؛ عن طريق ربط كل العاملين بالهيئة بشبكة اتصالات متصاعدة بنظام الشجرة؛ وصولا لرئيس الهيئة؛ الغرض منها المتابعة اليومية المستمرة لحالة الموظفين الصحية والتعامل المباشر معها حتى لو كان الموظف في منزله أو يقضى إجازته.

وثمن رئيس الهيئة؛ جهود مؤسسات الدولة؛ ووزيرة الثقافة بشأن إجراءات حماية المواطنين من التجمعات خلال الفترة الحالية، متمنيا عودة الأنشطة والفعاليات الثقافية وغيرها وانتظامها على مستوى مؤسسات الدولة كافة؛ بعد الخلاص من مخاطر الفيروس فى أقرب وقت، داعيا لمصر أن يحفظ الله شعبها من كل سوء.
إجراءات متطورة لمواجهة كورونا
إجراءات متطورة لمواجهة كورونا
تعقيم مقر هيئة الكتاب وإجراءات متطورة لمواجهة كورونا (صور)
إجراءات متطورة لمواجهة كورونا
إجراءات متطورة لمواجهة كورونا
تعقيم مقر هيئة الكتاب وإجراءات متطورة لمواجهة كورونا (صور)

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقيقة إلغاء الفصل الدراسى الثانى بالمدارس والجامعات

أمريكا تعتمد دواء لـ«كورونا» اكتشفه عالم مصري قبل 3 أسابيع

30 دقيقة على الإغلاق.. الغ مشاويرك إلى هذه الأماكن فورًا

«الامتحان من المنزل».. خطة التعليم للانتهاء من الفصل الدراسى الحالى بعد انتشار «كورونا»

الصور

image description

أول صورة للمتعافى من كورونا بمستشفى أبوخليفة فى الإسماعيلية

image description

تعقيم «خدمة عملاء المياه» ومسجد عمر مكرم بأسيوط (صور)

image description

استمرار تعقيم أحياء أسيوط لمواجهة كورونا (صور)

image description

بالكمامات والمطهرات.. شباب يوعون المواطنين بكورونا (صور)

image description

«اكشف قبل أن تأكل».. مطعم يحمى زبائنه من كورونا بسوهاج (صور)

الأكثر قراءة

التعليم: إلغاء امتحانات النقل حتى الثاني الإعدادي

«الامتحان من المنزل».. خطة التعليم للانتهاء من الفصل الدراسى الحالى بعد انتشار «كورونا»

أمريكا تعتمد دواء لـ«كورونا» اكتشفه عالم مصري قبل 3 أسابيع

كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

image description

وزير التموين: الفول المصرى أصيب بفيروس مشابه لـ«كورونا»

image description

طرق لتحفيز طفلك على المذاكرة (إنفوجراف)

image description

انتهاكات قطر ضد العمال لا تتوقف (إنفوجراف)

أيام زمان

دي ماما بنورة.. نسخة أخرى من نجلاء فتحي تخطف منها الأضواء

أسرار الخلاف الكبير بين محمود ياسين ويوسف شاهين.. «خسارة كبيرة لأحدهما»

سر معركة هند رستم مع إسماعيل ياسين فى «ابن حميدو»

الحكاية الحقيقية لمشهد «عباس الضو بيقول لأ».. أسير بحرب أكتوبر السبب

نجم الساعة

خبير مناخ يكشف خطوات مواجهة آثار إعصار «التنين» على المحاصيل الزراعية

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": شروط اجراء نحت الجسم رباعي الأبعاد

«الإسهال» عرض رئيسي لـ 25% من مرضى كورونا

«الصحة العالمية» تدعو لتعليم الأطفال طرق الحماية من «كورونا»

الدكتور محمد مختار يؤكد: الحقن المجهري الأكثر فعالية في علاج العقم

منوعات

كيفية استقبال إشارة تردد قناة مصر التعليمية لمشاهدة شرح المواد الدراسية في المرحلة الثانوية والإعدادية

بالكمامات والمطهرات.. شباب يوعون المواطنين بكورونا (صور)

مقاطعة يابانية تفرض قيودا للحد من إدمان ألعاب الفيديو والإنترنت

هند البحرينية أول فنانة عربية تصاب بفيروس كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
ملحمة صينية
مدحت بشاى
بيريسترويكا كنسية «2»
جمال طه
«كورونا».. التحدى الصعب لأمننا القومى
د. محمد عفيفي
الناس والوباء.. العصر المملوكى
المزيد

الثقافة

تعقيم مقر هيئة الكتاب وإجراءات متطورة لمواجهة كورونا (صور)

السوري علاء زريفة: قصة حب جعلتني أتجه إلى كتابة الشعر

مركز الهالة الثقافي يناقش «أثر المخلدين».. السبت

رواية مصرية صدرت في 2018 تنبأت بتفشي كورونا